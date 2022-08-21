陳茂波：樓市斷崖式下跌機會不大　不會因短期樓價波動而減辣

樓價持續下跌，地產業界建議政府盡快減辣，但財政司司長陳茂波指，上半年樓價及租金回落約3%，認為只是短期情況，政府政府不會因一些短期波動而輕易「減辣」。

他強調，政府實行樓市「辣招」政策，目標是讓未有物業的港人優先置業，而外地人來港置業的優次較港人後，又指樓市常有輕微波動，政府不會因一些短期波動而影響政策方向和目標，重申現有措施正確，需要持續而行。

加息方面，陳茂波說，本港最優惠利率（P）可能於9月上調，令市民供樓負擔增加，而樓市亦因此受壓，所以市民要小心置業。他又說，早前已研究各項數據，不覺得本港樓市會出現「斷崖式」下跌，但不排除樓價繼續跌。

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