【解構恒指季檢】恒生指數4新貴自由流通市值均不足千億　罕見最少僅百億

▲ 恒指成份股市值將增至超過22萬億元，佔港股總市值35萬億元的63%

恒指公司公布季度檢討後，成份股數目增至73隻，根據最新資料，恒指所反映的港股市值，包括H股及中概股計，市值將增至超過22萬億元，佔港股總市值35萬億元的63%，較7月底的58%增加，數字同時反映月內股價、流通股數的變化，因為新納入恒指的4隻股份總市值僅為6878億元。

恒指公司6月網誌指出，恒生指數矢志追求提升代表性，能夠納入恒指，反映上季市值增加，恒指公司亦指，在股票市值及財務基本面之間作作出穩健的權衡，僅6%的成份股在最近1個財務年度錄得虧損，超低於大市的19%。

今次納入恒指的4隻新藍籌，市值最細的翰森製藥 （03692） 僅918億元，其不計大股東持股的自由流通市值，更僅為184億元，創恒指實施優化以來的最低納入市值；周大福 （01929） 總市值雖然為1636億元，其自由流通市值亦僅327億元；而百度 （09888） 及神華H股 （01088） 的計入自由流通市值亦約800億元，均有別於以往納入恒指的自由流通市值千億元的納入印象。

▲ 百度總市值約3500億元，在港註冊股份市值約3000億元，不過，計入恒指的流通系數為25%，即約800億元水平，與港鐵權重相若。

該恒指公司網誌指，正透過覆蓋行業增加代表性。按恒指7個行業分類中，6月個行業在年中會達到覆蓋50%的目標，分別是資訊科技、金融、公共事業及電訊、消費、地產建築，以及其他分類；惟獨醫療保健業約處30%行業覆蓋率，而低於目標。故今次納指翰森製藥，正可填補不足。

不過，由於納入恒指的股份市值已愈來愈細，可以預期未來的27隻新晋藍籌，其自由流通市值或將比翰森製藥的184億元更低，翰森製藥股份過去1年的成交僅7002萬元，即僅20%的街貨，交投疏落，產生成交流動性的問題，令股價容易舞高弄低，從而影響指數。

故恒指公布改革時，預期年中先達到80隻的目標，據該恒指網誌所指，非一個「硬指標」，不會單純為達到80隻而降低門檻。

市場正期望中國有新興行業冒起，並能將於數年內達到千億元市值，否則，恒指公司的選擇，將略嫌不足。

恒指上周五市盈率10.9倍，股息率3.4厘，指數成交額379億元，佔大市總成交46%。

【恒指季檢】百度、神華、周大福、翰森製藥染藍 無股份剔走 商湯入國指

記者：譚志偉