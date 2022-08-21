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元朗三房私樓呎價跌穿1萬　業主劈價138萬沽　仍賺479萬

股樓投資 13:54 2022/08/21

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二手樓價持續下跌，最新公布的中原城市領先指數（CCL）更創81周新低，其中新界西樓價持續受壓，日前元朗有三房私樓低市價一成沽，實用呎價更跌穿10,000元的心理關口。

利嘉閣地產朱子華說，元朗朗晴居2座低層H室，實用面積739平方呎，三房套間隔，日前以708萬元易手，實用呎價約9,581元。代理指，原業主早前開價838萬元放售單位，最終減價130萬元，減幅約15%，而成交價亦比同類單位近期成交價低近一成。

資料顯示，原業主於1998年11月以約229萬元購入上址，持貨約24年，現帳面獲利479萬元，物業期內升值2.1倍。代理指，屋苑現時約有20個單位放售，入場費680萬元起。

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 朗晴居 利嘉閣 元朗

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