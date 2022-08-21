【供應鏈】英國最大貨櫃碼頭　Felixstowe港口工人罷工爭取加薪　或影響物流

▲ 英國最大貨櫃港菲力斯杜港（Felixstowe）的近2000名工人自周六（20日）開始進行為期8天的罷工，成為打擊英國經濟的最新罷工行動。（法新社圖片）

受到薪資糾紛影響，英國最大貨櫃港菲力斯杜港（Felixstowe）的近2000名工人自周六（20日）開始進行為期8天的罷工，成為打擊英國經濟的最新罷工行動。

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美聯社報道，包括起重機等器械操作人員在內的工人，將在英格蘭東岸的菲力斯杜港發動罷工。而該港口每年可處理來自2000艘船舶，約400萬個貨櫃。

船隻須轉往其他港口

港口聯合工會代表聲稱，菲力斯杜港母公司並未向工人支付合理薪資。事實上，菲力斯杜港幾乎囊括半數進入英國的貨運。因此，罷工可能意味船隻必須轉往英國或歐洲其他地方的港口。

現時，英國民眾正面臨陸上公共運輸中斷的狀況。受到食品和能源價格急升影響，數千名鐵路工人持續進行罷工，以尋求更好的薪酬資和福利保障。

數據顯示，英國7月通脹率達到10.1%，創下1982年2月以來最高紀錄。由於俄羅斯侵略烏克蘭造成能源成本上升，透過帳單直接衝擊英國消費者，並透過糧食價格上漲帶來間接衝擊。

這情況已導致英國的企業、工會和政府之間形成三方對峙。目前，英國其他產業的勞工也正計畫發起罷工或醞釀爭議行為，包括律師、教師、護士、消防員、清潔員、機場員工等。

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責任編輯：李智美