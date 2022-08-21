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【健康人生】密度比強度重要 應每日小量運動 效果更顯著

環球政經 00:28 2022/08/21

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「100下掌上壓、100下Situp、100下深蹲、10公里長跑、天天堅持！」漫畫主角憑此特訓3年，就獲得神力成為超級英雄。雖然只是搞笑橋段，每日堅持做運動，原來背後有其智慧。

運動界科學長期有爭議，究竟每天做小量運動，還是集中在一天做大量運動，哪種方法更有效果？澳洲依迪夫高雲大學（Edith Cowan University）運動及體育科學教授Ken Nosaka研究發現，將同等份量的運動分散在一段時間，比起短時間做大量運動更有效果。他分析36位人士的運動模式，他們分成3組進行啞鈴二頭肌彎舉4星期， A組每日做6下，1星期做5日；B組每星期只做1日，1日做30下；C組每星期只做1日，1日只做6下。發現C組沒有顯著效果，A組和B組的二頭肌均有相若幅度變大，但A組只有肌力平均增強10%。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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雖然實驗只集中在一項負重運動，但科學家相信，其他負重運動亦有相似機制，有待進一步研究。「肌肉需要時間休息，來變大及變強，但看來，持續的刺激亦十分重要。」

由此可見，每日運動的重要，應該每日抽小許時間運動，對健康有莫大益處。有研究顯示，肌肉量減少，與不同疾病有一定相關，如心血管疾病、癌症、2型糖尿病等。

 

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文 : 龍瑞成

跑步 運動 糖尿病 癌症

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