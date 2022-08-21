英國一城市獲評歐洲最危險 當地警方唔認同調查數據

有全球資料庫網站進行調查，研究全球各個城市的危險指數，指英國一個地區為全歐洲最危險城市。但當地警方表明不承認上述數據，指當地是一個安全的生活之地。

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Numbeo每年都會發布全球城市犯罪指數，根據各地過去3年犯罪率升幅、盜竊、搶劫和襲擊等問題作統計，一般指數低於20代表當地犯罪率低。

全球犯罪率最高城市頭5位

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根據今年頭半年的榜單，英國西約克郡城市布拉德福德（Bradford）於名單上排第26位，被列為全歐洲最危險城市，犯罪指數高達71.24。

布拉德福德去年的整體犯罪率為每1,000人有146宗罪案，暴力和性罪行最常見。

而英國另一城市考文垂（Coventry）則排第38位，成為歐洲第二危險城市，犯罪指數達到68.35。當地去年整體犯罪率為每1,000人有102宗罪案。

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但英國有部分媒體質疑Numbeo調查的準確性，指英國有部分城市去年的整體犯罪率明顯高於考文垂，例如伯明翰去年每1,000人就有近137宗罪案。

布拉德福德警區總警司及指揮官Rob McCoubrey不認同調查結果，表明他不相信布拉德福德會是歐洲最危險城市。

Rob McCoubrey形容布拉德福德是一個安全的生活、工作和旅遊之地，不過也有如其他貧困的城市會面對一些挑戰。他強調有與機構和社區密切合作，以有效解決當地的問題。

他表示當地過去3年涉及刀具的罪案數量已大幅下降19%，入室爆竊案數量亦下跌57%。

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責任編輯：鄭錦玲