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【中國經濟】國常會：延長新能源汽車免徵車購稅至明年底　另部署推降低企業融資成本等措施

宏觀解讀 16:22 2022/08/20

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【中國經濟】國常會：延長新能源汽車免徵車購稅至明年底　另部署推降低企業融資成本等措施

內地繼續推出經濟支持措施，國務院總理李克強近日主持召開國務院常務會議，部署推動降低企業融資成本和個人消費信貸成本的措施，加大金融支持實體經濟力度；決定延續實施新能源汽車免徵車購稅等政策，促進大宗消費。

國務院常務會議指出，當前經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動，會有針對性加大財政、貨幣政策支持實體經濟力度，進一步鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。

為擴大消費、培育新增長點和促進新能源汽車消費、相關產業升級、綠色低碳發展，會議決定，一是將已兩次延期實施、今年底到期的免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施至明年底，預計新增免稅1000億元人民幣。

另外，會保持新能源汽車消費其他相關支持政策穩定，繼續免徵車船稅和消費稅，在上路權限、牌照指標等方面予以支持。

第三是建立新能源汽車產業發展協調機制，堅持用市場化辦法，促進整車企業優勝劣汰和配套產業發展，推動全產業提升競爭力。大力推進充電樁建設，納入政策性開發性金融工具支持範圍。

會議稱，要依法盤活地方專項債限額空間；完善市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率指導作用，支持信貸有效需求回升，推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

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編輯：李哲毅

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