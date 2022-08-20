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印度黑幫開假警局收保護費 經營8個月先被捕

環球社會熱點 16:17 2022/08/20

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印度發生一宗令人啼笑皆非的詐騙案，有黑幫成員開設假警局敲詐民眾收取保護費，而這間假警局只是距離真正警局不足500米。他們足足經營了8個月才事敗，被真警方拘捕。

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印度東北部比哈爾邦（Bihar）城鎮Banka有6名黑幫成員，為了勒索當地民眾及收取賄賂，在一間旅館開設假冒警局，距離當地真正的警局僅約457米。

這班黑幫成員穿著制服假扮警察，聲稱可為民眾處理犯罪報告紀錄、申請公屋及安插他們入警局工作等事情，向民眾收取賄賂。

他們過去8個月來欺詐最少數百民眾，直至有一名真警員發現其中一名黑幫成員佩戴的國產手槍，並非正規警員使用的標準左輪手槍，才意外揭穿他們為犯罪集團。

真正的警方本周成功拘捕三男兩女，至於犯罪集團首腦Bhola Yadav仍然在逃。其中兩名女子分別向Yadav繳交5.5萬盧比（約5,400港元）及9.9萬盧比（約9,700港元），希望能找到一份好工作，卻被招攬入詐騙集團。

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警方在假警局現場檢獲多樣證物，包括一枝國產手槍、四件警察制服、500多份公屋計劃申請表、40張鎮官員簽發的選舉卡、銀行支票簿、五部電話和假身份證。

當地媒體引述真正的警員指，當局不時聽聞有犯罪分子冒充警察或執法人員，但這是首次聽到有人開設假警局招搖撞騙。

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責任編輯：鄭錦玲

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