【解密｜中國經濟】中金：內地今輪限電對工業生產影響有限　高溫事件已維持64日創1961年以來最長

▲ 【解密｜經濟】中金：內地今輪限電對工業生產影響有限 高溫事件已維持64日創1961年以來最長

近期內地多地再發布限電通知，市場關注電力供應短缺對工業生產的負面影響，中金發表報告指，本輪限電更多是極端高溫少雨天氣下的季節性、臨時性、區域性措施，且集中於四川等依賴水電的省份；隨著氣溫的回落，預計本輪限電對於工業生產的整體影響有限，遠小於去年同期。

中金解釋，截至8月15日，此次高溫事件已經持續64天，為1961年以來持續時間最長，超過2013年的62天，7月全國平均降水量96.6毫米，較常年同期偏少20.6%，為1961年以來歷史同期第2少。

極端高溫少雨天氣加劇用電缺口

報告指出近期極端高溫少雨天氣加劇了短期的用電缺口，這對於依賴水電的四川省影響較大，2020年四川省發電量中水電佔比85%，高於全國的17%。因此，雖然四川省電廠日耗煤量處於歷史同期最高水平，且可用天數也較高，但難以彌補水電的缺口。

內地部分城市限制用電，中金統計，從8月1日至8月17日，有26家上市公司發布限產公告，佔總體比重為0.6%，較7月的9家和0.2%有所上升，但是低於2021年9月的46家和1.1%。

中金：政策力保能源供應 25省供煤量處於歷史同期高位

中金認為，政策保障疊加氣溫回落，本輪限電影響有限。從去年四季度至今，政策著力保障能源供應，從煤炭供應來看，25省供煤量處於歷史同期最高水平。

隨著未來氣溫的回落，中金預計，四川等地的電力供應缺口或將有所緩解，四川省的限電通知持續時間也僅為6天，受到限電影響的工業企業也能通過趕工的方式彌補前期影響，預計本輪限電對於工業生產的整體影響有限，遠小於去年同期。

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責任編輯：李哲毅