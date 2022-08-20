▲ 【億萬富豪】傳馬斯克有意投資腦芯片植入開發商 Synchron

有外電引述知情人士指，全球首富、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）已經與腦芯片植入開發商 Synchron就一項潛在投資進行接洽。

馬斯克旗下神經科技公司Neuralink正在加緊發展將人腦直接連接到機器，消息人士指，馬斯克最近幾周已與 Synchron 創始人兼行政總裁托Thomas Oxley聯繫兼討論潛在交易，目前尚不清楚任何交易是否會涉及 Synchron 和 Neuralink 之間的合作或合作。

消息人士稱，Synchron 設備在取得監管許可的過程中跑贏於 Neuralink，消息人士補充說，Synchron尚未決定是否接受投資，也沒有確定的交易。

報道又引述4名現任和前任員工表示，馬斯克作為Tesla和火箭開發商 SpaceX CEO，他對 Neuralink 進展緩慢表示失望。目前尚不清楚 Neuralink 向美國食品和藥物管理局（FDA）申請開始人體試驗的進度。

但Synchron 上個月已跨越一個重要的里程碑，首次將其設備植入美國的一名患者體內，Synchron在2021 年已獲得 FDA 的人體試驗許可，並已在澳洲完成了對四人的研究。

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編輯：李哲毅