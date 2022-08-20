  • 31°C
香港時間 : 2022820日 (週六) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【億萬富豪】傳馬斯克有意投資腦芯片植入開發商 Synchron

股市 14:08 2022/08/20

分享：

分享：

【億萬富豪】傳馬斯克有意投資腦芯片植入開發商 Synchron

有外電引述知情人士指，全球首富、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）已經與腦芯片植入開發商 Synchron就一項潛在投資進行接洽。

馬斯克旗下神經科技公司Neuralink正在加緊發展將人腦直接連接到機器，消息人士指，馬斯克最近幾周已與 Synchron 創始人兼行政總裁托Thomas Oxley聯繫兼討論潛在交易，目前尚不清楚任何交易是否會涉及 Synchron 和 Neuralink 之間的合作或合作。

消息人士稱，Synchron 設備在取得監管許可的過程中跑贏於 Neuralink，消息人士補充說，Synchron尚未決定是否接受投資，也沒有確定的交易。

報道又引述4名現任和前任員工表示，馬斯克作為Tesla和火箭開發商 SpaceX CEO，他對 Neuralink 進展緩慢表示失望。目前尚不清楚 Neuralink 向美國食品和藥物管理局（FDA）申請開始人體試驗的進度。

但Synchron 上個月已跨越一個重要的里程碑，首次將其設備植入美國的一名患者體內，Synchron在2021 年已獲得 FDA 的人體試驗許可，並已在澳洲完成了對四人的研究。

相關文章：

【英超聯賽】馬斯克揚言將收購曼聯　4小時後反口：「這是一個笑話」

【TSLA】Tesla馬斯克為中國網信辦雜誌撰文　「能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」（附全文）

編輯：李哲毅

美股 晶片 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla SpaceX

下一篇文章

【Archegos爆煲】Bill Hwang遭斬倉前曾試圖誤導銀行批出貸款　當時否認償付能力出現問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【肖建華事件】肖建華判囚13年　明天控股遭罰550億元人民幣、被指非法吸資逾3000億
【肖建華事件】肖建華判囚13年　明天控股遭罰550億元人民幣、被指非法吸資逾3000億
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【百萬富翁】滙豐HSBC報告：新加坡2030年百萬富翁佔比稱冠全球　香港全球排多少？
【金管局人事】金管局副總裁劉應彬提早退休辭職　11月離任　重返金管局僅兩年多
【金管局人事】金管局副總裁劉應彬提早退休辭職　11月離任　重返金管局僅兩年多
【美股收市】美滙重越108關 道指跌292點 納指挫2%
【美股收市】美滙重越108關 道指跌292點 納指挫2%
【港股夜期+ADR】小米ADR低港7%　夜期收市挫170點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】小米ADR低港7%　夜期收市挫170點（不斷更新）
【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍、全日升近7%　中期息連特別息46.8港元、近3次派息投資者每手收逾5萬
【業績｜航運】東方海外半年盈利再增一倍、全日升近7%　中期息連特別息46.8港元、近3次派息投資者每手收逾5萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款