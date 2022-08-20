芬蘭總理做藥檢再否認曾吸毒 因夜蒲片備受爭議

芬蘭總理馬林早前因一段參加派對唱歌跳舞的影片外洩備受爭議，更遭外界質疑有吸毒。馬林宣布周五（19日）已接受藥檢希望釋除公眾疑慮，並再次強調自己並無吸毒。

芬蘭美女總理夜蒲片外洩 否認吸毒會繼續做自己（有片） 【下一頁】

涉事影片據報於本月6日拍攝，馬林（Sanna Marin）與好友在室內舉辦派對飲酒，一邊跳舞一邊唱歌，隨著節奏擺動身體狂歡。

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身穿背心的馬林更跪地高舉雙手，跟著音樂瘋狂扭動身體，又嘟起嘴與友人合照。

影片在社交媒體瘋傳，芬蘭媒體指有極右及反政府人士將事件放大，稱影片背景有人在說一個與可卡因相關的芬蘭俚語jauhojengi，質疑馬林曾吸食毒品。

馬林周五表示已經接受藥物檢測，將會在一周後取得結果。指據自己所知，當晚聚會上沒有出現吸毒的情況。

她強調從未吸毒，即使只是10多歲的時候也未曾吸毒，接受藥檢是要從法律上保障自己及釋除疑慮。

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馬林也遭外界質疑工作能力，她形容自己酒量適中，當晚聚會上僅喝了酒精濃度較低的飲品，聚會後也能如常行出餐廳及坐車回家，翌日早上醒來也感覺正常。

她也表示即使自己有聚會，外界也能夠通過打電話聯絡到她或身邊的安全人員，因此參與聚會並未損害國家安全。

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責任編輯：鄭錦玲