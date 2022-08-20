▲ 【Archegos爆煲】Bill Hwang遭斬倉前曾試圖誤導銀行批出貸款 當時否認償付能力出現問題

老虎基金前高層、韓裔基金經理Bill Hwang家族辦公室Archegos Capital Management去年爆煲，Bill Hwang也因涉欺詐、市場操縱和敲詐勒索等被檢控，據美國檢察官周四向法院提交文件顯示，Archegos在爆煲前仍試圖誤導銀行以批出貸款，稱公司只是流動性問題，而非償付能力問題。

美國檢察官向曼哈頓聯邦法院提交長達 12 頁交件，當中提到Archegos 創辦人Bill Hwang 否認11項欺詐、市場操縱和敲詐等控罪。檢察官表示，Archegos 在2021年3 月倒閉前的6個月內，曾數十次誤導銀行有關公司的流動性及投資組合的集中程度，以便獲得貸款並再巨額押注股票。

文件稱， 2021年3月24日的一次會議中，包括 Hwang 和時任首席財務官的共同被告 Patrick Halligan 在內的高級管理人員錯誤地告訴銀行，該公司無法滿足追加保證金要求是流動性問題，而不是償付能力問題。

據稱，當時Archegos高管傳達了這一保證予瑞信、德銀、高盛、摩根士丹利、野村和瑞銀等，並在現金問題上誤導其交易對手。這些交易對手於2021年3月26日開始平倉Archegos，最終為瑞信及野村在內的銀行造成約 100 億美元的損失，並抹去超過 1000 億美元的股東價值。

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編輯：李哲毅