泰國為催谷旅遊業 延長免簽證旅客逗留期限至45日

泰國旅遊業疫情下仍處於低迷，政府宣布新措施催谷旅遊業，10月起延長包括香港等免簽證地區旅客逗留期限至45日。泰國目標是於今年吸引1,000萬名國際旅客入境。

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泰國政府新冠疫情工作組發言人Taweesilp Visanuyothin周五（19日）宣布，在10月至明年3月期間延長外國旅客的逗留期限，以支持國家經濟復甦。

50多個地區免簽證旅客的逗留期限，將由目前的30日延長至45日。至於18個地區持落地簽證入境旅客逗留期限，則由目前的15日延長1倍至30日。

政府發言人本月較早時表示，泰國預計今年可吸引到1,000萬國際旅客，而4月時預測有610萬人。當局預計明年旅客人數將增至3,000萬人，不過仍低於疫情前約4,000萬人的水平。

泰國更會由9月起，將新冠肺炎疫情由危險傳染病降級至需要監測的水平，比原定計劃提前一個月。

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責任編輯：鄭錦玲