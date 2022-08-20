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【北溪一號】俄關閉天然氣管道3日維修 斷歐洲供應

環球社會熱點 11:10 2022/08/20

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俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）宣布，向歐洲供應天然氣的主要管道「北溪一號」本月底會關閉3日進行維修「北溪一號」。歐洲期間的天然氣供應將受阻，直至維修完成後會恢復輸氣量至兩成。

【烏克蘭戰爭】烏批俄利用核電廠勒索 俄反指烏軍準備「恐襲」 【下一頁】

俄羅斯自俄烏戰爭以來持續削減對歐洲的天然氣供應，「北溪一號」（Nord Stream 1對上一次中斷供應，是於7月進行為期10日的年度維修。而管道也下調供應量至總量約20%。

Gazprom周五（19日）表示因「北溪一號」僅餘唯一的壓縮機需要維修，因此需要由本月31日至9月2日期間關閉管道檢查維修。

該公司指維護完成後，管道在沒有技術故障的情況下，將恢復至每天3,300萬立方米的流量將恢復，與目前水平相符，但也僅為總量約2成。

【烏克蘭戰爭】古特雷斯批襲核電廠如自殺 力促俄烏和談 【下一頁】

德國作為俄羅斯天然氣的最大進口國，在俄羅斯下調供應量後也需要動用150億歐元資金，協助當地能源巨頭Uniper度過難關。

德國也正努力填滿天然氣儲存設備，截至8月17日的儲量水平為78.19%，略高於整個歐盟地區的75.89%。

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責任編輯：鄭錦玲

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