【歐洲熱浪】法國熱浪受害者　Salers芝士千年來首度停產

▲ 法國中部山區牧草因高溫而枯乾，奶牛飼養員無法在牧場放牧。（法新社圖片）

法國飽受熱浪所擾，連日高溫不單影響民眾的日常生活，也對法國農產品造成劇烈衝擊，法國中部的酪農業同受影響。

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Salers芝士源於法國中部Auvergne地區，這款擁有近千年歷史的芝士強調以「放牧吃草」的乳牛牛奶為原料。因此，在氣候考量下，只有每年4至11月適合放牧的季節才能生產芝士。但現時，法國中部山區牧草因高溫而枯乾，奶牛飼養員無法在牧場放牧，Salers芝士被迫停產，也是千年來首次停產。

Salers芝士酪農的代表Laurent Lours表示，不願生產品質較差的芝士，以免破懷名聲。因此，當地酪農決定於2022年8月12日起，暫時停止生產Salers芝司。

粟米收成將下降18.5%

2022年夏天，熱浪讓法國農作物嚴重欠收，預計今年粟米收成將下降18.5%。農民表示，其他穀物、水果和蔬菜作物正在遭受損失。極端氣候直接影響農作收成，對季節性食品來說衝擊更劇烈。酪農只能期盼9月有足夠的降雨，讓牧草恢復生長，到時才能恢復芝士原有產量。

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責任編輯：李智美