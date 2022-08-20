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【世界經濟】疫情致酒稅收入大減 日本政府鼓勵國民 多飲酒振經濟

環球政經 08:04 2022/08/20

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持續兩年多的疫情，不少人因此已改變了生活習慣或者有新的喜好，日本文眾亦不例外。以往日本職場文化最喜歡下班後，與同事或朋友到酒吧或餐廳喝上1、2杯啤酒或1、2瓶清酒，互相寒暄工作的辛酸及聯誼增進同事間的關係，現在卻只能乖乖回家。

據日本政府的資料所指，年輕人的飲酒態度改變得特別多，引致酒類稅收大幅下跌。為鼓勵國民多喝酒，刺激酒類消費。日本政府發起全國酒類推廣方法﹐活動名為「清酒萬歲！（Sake Viva!）」，希望透過推廣回復日本的飲酒風氣。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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此活動是由日本國家稅務聽（NTA）所組織的全國比賽，只要年齡介乎29至39歲人士，就可以以個人或最多3人的團體參加比賽，為日本政府出謀獻策，刺激年輕人對酒精重起需求的良方。收集計劃書的時間將持續到9月9日，入圍晉級者將於11月10日參與在東京舉行的決賽。

日媒《時事通信社》指出，本次活動目的在於，從年輕人的視角提出具有創意的商業策略，以振興因人口下降、民眾健康和消費態度轉變等因素而萎縮的國內酒精市場。此外，國稅局除了希望提案能夠迎合後疫情時代民眾習慣「在家喝」的趨勢，也鼓勵融入元宇宙概念，探索銷售新型態。

據NTA資料所指，酒類稅比例縮窄，由1980年的5%、2011年的少於3%、再於2020年低至1.7%。此外，NTA表示日本2020年酒類稅總收入也大約低至1100億至1.1萬億日元，為「31年來酒類稅收入的最大降幅」。所有酒類中，最大跌幅以啤酒消費量最為明顯，銷量下降20.1%即18億公升。日本啤酒大廠麒麟啤酒（キリンビール）的數據顯示，2020年日本人均啤酒消費量約為55瓶、比2019下降9.1%。

不過，日本政府推動比賽之餘，亦有提醒國民注意適量飲酒的重要性，以避免重大健康問題。

 

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文 : 龍瑞成

清酒 疫情 職場文化 健康問題 文娛藝術 啤酒 酒吧 日本 人口 東京

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