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【寵物知識】研究發現愈聰明狗隻愈貪玩 學懂更多生字

環球政經 07:46 2022/08/20

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狗主均知道，家中小狗很多時能分​​​​辦出不同物品的名稱，如不同的玩具、食物等。有些狗能學懂更多物件的名稱專家稱牠們為天生詞彙學習者（Gifted Word Learners），有些則只能記住小量，這亦是測試寵物是否聰明的一個因素。最近有研究發現，愈貪玩的狗，就愈聰明，能記到更多物件的名稱。

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研究集中在邊際牧羊犬中，因為牠們被認為最聰明的狗種，大部分的天生詞彙學習者都是邊際牧羊犬。研究員比較21位天生詞彙學習者和144隻普通邊際牧羊犬，分析狗主的問券調查，發現該21隻狗遠較其他狗貪玩。亦發現在性格上，天生詞彙學習者與普通狗，只有貪玩程度有顯著分別。無獨有偶，有研究證實，天生較聰明的人，會對事情呈較開放的態度，較願嘗試新事物，亦可視為較貪玩。

研究人員估計，有多個原因造成這結果。首先，狗隻學習新事物，通常是邊玩邊學，不會如人類般正襟危坐，愈貪玩的狗，就有愈多機會學習，因為牠們長期都在玩樂。第二，貪玩的狗與人有較快的眼神接觸，有更多學習機會，因為眼神接觸令溝通更有效。

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撰文 : 龍瑞成

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