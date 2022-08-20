【科學新知】侏羅紀公園情節 澳洲科學家計劃復活塔斯曼尼亞虎

侏羅紀公園家傳戶曉的情節，科學利用琥珀中的蚊子的恐龍血，抽取當中基因來令恐龍復活，最後引爆一連串事件。現實生活中，澳洲亦有科學家計劃，將已滅絕的塔斯曼尼亞虎復活，然後放回野外。

塔斯曼尼亞虎，正式名稱為袋狼，為一種肉食性有袋動物，體型如一隻中型狗，身上毛髮有斜紋，滅絕前主要生長在澳洲塔斯曼尼亞島，因而得名。牠們早在1936年滅絕，為當地的象徵，塔斯曼尼亞州徽上的動物就是塔斯曼尼亞虎。

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墨爾本大學教授及袋狼綜合基因回復研究實驗室主席Andrew Pask表示，利用現今科技，足以令已滅絕動物再生。我們需要維持生物多樣性，阻止更多的物種滅絕，但現時看不到物種消失有減慢迹象。滅絕動物回復科技，可以改變這個趨勢，特別是當關鍵物種（Cornerstone Species）消失時。

他們與私人公司Colossal Biosciences合作，計劃花費1,500萬美元，令塔斯曼尼亞虎復活。他們會抽取脂尾袋鼬的桿細胞，再用基因改造技術，將其基因改變成塔斯曼尼亞虎的基因。因脂尾袋鼬是塔斯曼尼亞虎現存最接近的生物，改變基因較為容易。當成功創造出塔斯曼尼亞虎的細胞，便會令其生長成胚胎，再放進人造子宮或脂尾袋鼬的子官中。如能順利生產，塔斯曼尼亞虎便成功復活。再加以繁殖，到一定數量便可以放回野外，扭轉滅絕局面。

但有科家學擔憂當中會出現大量問題，人造塔斯曼尼亞虎或有大量未知的健康問題，需要人類照顧才能生存。另一方面，牠們已經滅絕多年，將之放回野外，可能會破壞生態平衡，必須小心考慮。

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