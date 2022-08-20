【社會流動】童年時與富有人家交朋友 有助提升成年後收入

古有孟母三遷，為求兒子與合適朋友作伴。今時今日，家長則望子女入名校、住進中產/豪宅區，令子女可以識到富有人家子弟。但這些想法是否有證據支持？近日哈佛、史丹福、紐約大學研究員聯合發表研究報告，發現貧窮兒童於幼年時與富有人家的兒童交朋友，將有助提升他們於成年後收入，平均達20%。

研究發現，當貧窮兒童的朋友圈子中，有70%是較富有兒童，就有提升將來收入的效果。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

研究員分析了Facebook數據，以大數據方式，研究210億對朋友關係，拆解不同因素對兒童發展的影響，包括家庭收入、家庭背景、教育程度、職業、家居附近環境等。在最後發現，經濟聯繫（Economic Connectedness​​​​​​）影響最大。朋友之間的財富，與甚麼家庭收入背景的人交朋友，對兒童發展最為關鍵。

背後原因有多個解釋，例如貧窮兒童與富有兒童交友，會早早發覺自己生於貧窮家庭，激發他們的上進心。如果他們的友誼持續至成年，富有朋友亦可以提供他們，一些貧窮朋友給不到的資訊或就業機會。

因此專家建議，政府若想提升社會流動性，令貧窮兒童有翻身機會，減少跨代貧窮，當中關鍵可能是令富有及貧窮小童有結交朋友機會。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機