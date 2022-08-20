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【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結

環球政經 07:26 2022/08/20

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中本聰自從創造比特幣，參與過早期發展後便從此消失，留下不少謎團。人們一直猜測誰是中本聰，包括Tesla（Tesla）創辦人Elon Musk、美國已故密碼學家Hal Finney，甚至是美國中情局等，均被當事人一一否認。

近日幣圈著名KOL Ben Armstrong突然表示，中本聰其實是就是Hal Finney，他與其團隊共同創造比特幣，成員包括Adam Back、維基解密創辦人Julian Assange、 Timothy May及Craig Wright。而中本聰比特幣地址的私鑰，因由Hal Finney持有，他已經過身，如果他沒有將私鑰轉贈他人，或留下相關紀錄，中本聰擁有的比特幣將永久凍結。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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Ben Armstrong預計，中本聰約持有60萬至110萬粒比特幣，以現市值計算，約值150億美元至275億美元。現時比特幣的流通量約1900萬粒，如果扣減中本聰被凍結的流量，再加上發展早前，人們管理戶口不善等因素，造成的損失，實際流量相信只有1450萬粒。

對投資者而言，中本聰真實身分意義不大，反正他早已退出比特幣發展，重要是他手持的比特幣數量驚人，為最大單一持有者。如果永久凍結他的持幣，比特幣的潛在供應將大減。加上一些計價模型，如著名交易員Plan B的Stock to Flow Model，以供應量計算比特幣的合理價格，供應大減將會影響價格，投資者必須留意。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文 : 龍瑞成

維基解密 Tesla 虛擬貨幣 區塊鏈 比特幣 美元

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