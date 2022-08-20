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【財務自由】加拿大18歲青年賣NFT實物公仔 公司年收入逾100萬美元

環球政經 07:20 2022/08/20

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加密貨幣寒冬下，NFT價格大跌，令不少炒家蒙受損失，但部分NFT仍受歡迎，如Bored Ape Yacht Club，持有者更為此舉辦派對如Ape Fest及NFT.NYC。有見及此，加拿大多倫多一位18歲青年Ricky da Luz，眼見該NFT只是一張圖像，便如此受歡迎，便想出一創業大計。既然只是圖像亦那麼多人喜愛，造成實物應該更吸引。

他便用為鄰居剪草所儲的1萬美元，製造一些NFT圖像的實物公仔，免費送給該NFT的持有者，從而作宣傳之用。他先在Twitter上聯絡超過100個NFT持有者，了解他們是否有興趣收到實物，有5人表示有興趣，其中一人@phibacka31，接受禮物並告知其他持有者，旋即引起熱潮。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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在今年年頭，他成功賣出第一隻公仔，價值400美元。年初至今，已賣出或預訂了超過500隻NFT公仔，並與父親創立IsmToys公司，現有6名員工，收入已達100萬美元。收入來自出售NFT公仔（平均售700美元，部分可達2,400美元），以及其他各類型的公仔（售50至200美元）。

其中一名NFT持有人表示，NFT擁有者很多時候很深愛着該NFT，希望常常見到它，如一些人將NFT圖像轉為手機桌布，穿上印有NFT的T Shirt等。因此將NFT轉成實物玩具的理念，十分有趣受到很多人的歡迎。元宇宙、虛擬世界是大勢所趨，但是我們仍然活在現實世界，因此一些可以觸摸到的實物，在現實世界上能表達個人態度的物品，仍然有很大市場。

最近，以太坊合拼在即，Ricky da Luz亦將以太坊創辦人Vitalik Buterin的樣貌製成玩具，再送給他，以讚揚他對區塊鏈科技的貢獻。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文 : 龍瑞成

加拿大 多倫多 Twitter 元宇宙 NFT 玩具 虛擬貨幣 區塊鏈 比特幣 美元

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