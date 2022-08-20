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【加密貨幣】穩定幣再出事 aUSD系統遭入侵大量鑄幣 價格崩盤脫鈎

環球政經 07:07 2022/08/20

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早前算法穩定幣TerraUSD（UST）崩盤，逾400億美元資金蒸發，甚至有人因投資失利而輕生，投資者對此猶有餘悸。近日再有穩定幣出事，在Polkadot（DOT）區塊鏈上運作的穩定幣Acala（aUSD）突然脫鈎，於香港時間14日早上突然脫鈎，價格由aUSD兌1美元，數小時內跌至0.00985美元，其後價格回升，一度重回1兌1美元，維持不足1日，再次脫勾，現時（20日），1aUSD僅報0.7美元。脫鈎引致幣圈恐慌，多隻主流加密貨幣由升轉跌，如比特幣當日曾創近期新高25000美元，其後連跌5天，見21000美元。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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事情細節未完全清楚，團隊曾在Twitter上發表聲明指，Honzon協議出現配置問題，並進行緊急投票，暫停在Acala的運作。亦有報道指，aUSD是受到黑客入侵大量鑄幣，認受性受質疑下價格受挫，有傳黑客鑄造了30億個aUSD，相比之下，aUSD一天的交易量僅350萬個。

Cryptolingo DAO創辦人Juliana Cardozo在Twitter上表示，Honzon協議出現問題，令黑客有機可乘，得以轉移超過10億粒aUSD。但該批aUSD尚未離開Acala鏈，並已經找到黑客的錢包地址，Acala團隊可以利用公投方式，將過去交易逆轉，從而令該批aUSD消失。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文 : 龍瑞成

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