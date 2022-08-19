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【美股焦點】Foot Locker股價飆25%　季度每股盈利遠勝預期　宣布與體育數碼平台建庫存合作關係

股市 23:39 2022/08/19

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運動用品連鎖品牌Foot Locker（美：FL）截至7月30日的第二季績，純利9400萬美元，按年大跌78%。每股經調整盈利為1.1美元，市場預期每股經調整盈利為80美仙。季內可比店面銷售額與去年相比跌10.3%。該季總銷售額20.65億美元，按年少9.2%。執行副總裁兼首席財務官 Andrew Page 稱，第二季度取得穩健業績，對照去年創紀錄的業績，仍對公司原來的指導範圍內實現盈利的能力充滿信心。

Foot Locker 亦宣布，已任命前 Ulta Beauty （美：ULTA） 前行政總裁 Mary Dillon 於9月開始，接替 Richard Johnson 而成為公司主席兼行政總裁。

另外，該公司宣布與體育數碼平台Fanatics建立新的長期互聯庫存合作關係。Foot Locker指，這將大大拓闊顧客在線上獲得的官方授權的球迷裝備和商品種類。通過合作，Foot Locker將繼續為其電子商務品牌組合提供前端在線和流動客戶體驗，而訂單將由Fanatics完成。

Foot Locker 早段股價曾升25.1%，高見40美元。

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編輯：胡學能

美股 運動用品 純利 銷售 運動

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