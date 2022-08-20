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美股已跌完？美銀指近日屬典型熊市反彈料再尋底

股樓投資 21:25 2022/08/20

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近期美股看似有回升跡象，到底是否已見底回升？市場反應各異，美銀發表的報告就指，近期股市反彈只屬典型的熊市反彈，股市可能會再創新低。美銀首席投資策略師Michael Hartnett表示，自1929年以來，標普500指數在上漲超過10%的43次熊市反彈中，39個交易日的平均升幅約為17.2%，意味目前美股的反彈似乎已到達極限。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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此外，他又指，即使聯儲局在今年將聯邦基金利率提高2.25%，但仍遠未達到對抗通脹的水平，或可能會限制近期股市升勢。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：張以正

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