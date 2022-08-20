美股已跌完？美銀指近日屬典型熊市反彈料再尋底

近期美股看似有回升跡象，到底是否已見底回升？市場反應各異，美銀發表的報告就指，近期股市反彈只屬典型的熊市反彈，股市可能會再創新低。美銀首席投資策略師Michael Hartnett表示，自1929年以來，標普500指數在上漲超過10%的43次熊市反彈中，39個交易日的平均升幅約為17.2%，意味目前美股的反彈似乎已到達極限。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



此外，他又指，即使聯儲局在今年將聯邦基金利率提高2.25%，但仍遠未達到對抗通脹的水平，或可能會限制近期股市升勢。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正