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【著數優惠】香港寬頻推預訂Samsung Galaxy Z Fold4及Z Flip4計劃 最高達3500元優惠

股樓投資 22:49 2022/08/20

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香港寬頻推出全城熱話Samsung Galaxy Z Fold4及 Z Flip4的新機預購優惠，即日起至9月1日，凡登記Samsung Galaxy Z Fold4或Z Flip4連香港寬頻指定家居寬頻服務或5G流動通訊計劃，可享高達1600元機價折扣，價值1298元的Galaxy Buds2無線降噪耳機、連同指定家居寬頻服務免12個月月費及安裝費及6個月任你睇Disney+等，優惠高達3500元。香港寛頻現有客戶購買淨機則可享高達600元折扣優惠及高達價值1298元的Samsung預訂禮品。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

    點擊圖片放大
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此外，香港電腦節2022正在舉行，現凡於電腦節即場登記任何香港寬頻家居寬頻、流動通訊或Disney+等增值服務，可以激減優惠加購價1799元買全港首發25"Samsung Odyssey G4 電競顯示器 (240Hz)（原價2800元），享受超流暢遊戲體驗。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：張以正

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Samsung 香港寬頻（01310） IPO 港股

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