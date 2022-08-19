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【新股IPO】吉利擬分拆網約車公司曹操出行上市　傳最快明年來港

股樓投資 23:11 2022/08/19

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引述外電報道，吉利汽車（00175）母公司企吉利控股有意分拆其網約車公司曹操出行來港上市，最快於明年啟動，集資數億美元；同時，曹操出行正考慮進行新一輪IPO前融資。曹操出行於2015年成立，3年後於A輪融資中，募集了10億元人民幣，估值逾100億元人民幣。去年曹操出行進行B輪融資，獲得蘇州相城金融集團等投資者入股，集資38億元人民幣。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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曹操出行是吉利控股布局「新能源汽車共享生態」的戰略性投資業務，通過自己的車隊及出租車，提供網約車服務，號稱是內地第一個使用新能源汽車的低碳出行品牌。截至今年2月初，曹操出行上線北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都等全國62座城市，更多城市陸續上綫中。

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記者：張以正

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吉利汽車（00175） IPO 港股

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