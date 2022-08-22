【業績｜恒基系】香港小輪高開低走跌逾3%　中期少賺4%至6507萬元　中期息0.1元、周息率3.4厘

▲ 【業績｜恒基系】香港小輪中期少賺4%至6507萬元 中期息0.1元、周息率3.4厘

恒基系香港小輪 （00050） 發布上半年業績，收入1.40億元，按年增21.6%；純利6507.3萬元，按年跌4.4%；每股純利0.18元；每股派中期息0.1元，按年持平。以香港小輪昨周五收報7.27元，升1.96%，以此推算，周息率3.44厘。

香港小輪高開低走，現跌3.6%，報7.01元。

香港小輪稱，期內商舖毛租金收入為5500萬元，按年增5%，儘管受疫情影響，「亮賢居」、「城中匯」及「逸峯廣場」之商舖仍全部租出，「港灣豪庭廣場」租出率則為90%。

此外，香港小輪佔50%的屯門青山公路「帝御」發展項目今年1月取得入伙紙，待9月預計成功取獲滿意紙之後，會分批交付買家使用，物業銷售之收益將會相應獲得確認入賬。

而位於深水埗桂林街與通州街的發展項目，重建後集團將可取得約9.75萬平方呎住宅樓面，上蓋工程現正展開，預期於2024年上半年完成。

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責任編輯：李哲毅