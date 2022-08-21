  • 30°C
香港時間 : 2022821日 (週日) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初創募資】品牌賦能初創AnyMind Group　堅持產品全球化及人才本地化

18:00 2022/08/21

分享：

分享：

近三年的疫情下，科技行業的發展算是較有聲色。然而，要做到高增長，亦非容易。以品牌賦能公司（commerce enablement company）定位的AnyMind Group，2017至2021的年均複合成長率達62%。其共同創辦人暨CEO十河宏輔（Kosuke Sogo）表示，產品全球化、人才本地化、選對發展市場，是成功重要關鍵。

疫情下，投資者比過往更謹慎，初創融資變得比以往困難，更出現兩極化。AnyMind Group於上月中，宣布完成40億日圓（約2,940萬美元）的D輪募資，主要用於強化其品牌賦能領域，以及作為未來收購使用。

十河宏輔在2016年於新加坡創辦廣告科技公司，再發展成今日的AnyMind Group。先拓展東南亞、東亞、印度和中東市場。2019年將總部移至東京。現於亞洲13個市場設立17間辦公室，擁27個不同國籍逾1,000名員工。

堅持產品全球化　人才本地化
十河宏輔接受專訪時表示，成功快速成長的秘技之一，是堅持產品全球化。無論是雲端製造平台AnyFactory、物流管理平台AnyLogi，還是對話式商務平台AnyChat、電子商務管理平台AnyX，都是以攻全球企業為定位。不過，銷售及市務宣傳，就要做好本地化。他以泰國為例，文化及語言較獨特，加上該公司主攻企業市場，專做B2B生意，就更加需要明白當地文化，用當地語言。

事實上，近年以「品牌賦能」定位的企業、初創愈來愈多，亦有一些大企留意這個市場，市場競爭愈來愈大。在這個情況下，十河宏輔強調在地化的人脈關係、市場知識，就變得更重要，甚至成為一種競爭優勢。

要留住人才，有良好的發展機會比單是加薪更重要。（受訪者提供圖片）

因地制宜  保持雙面形象
AnyMind Group有不少管理層來自日本，日本文化一向重視細節，十河宏輔坦言，日本傳統文化及管理方式，對於產品研發實在有利。不過，他們並沒有特別強調公司的日本DNA，反而更着重靈活變通，在不同地區或客戶面前，展現不同的強項。他舉例，在印度客面前，較少強調公司的日本淵源，反而更多展示國際化企業形象。若面對一些很喜愛日本文化的年輕人，會多展現日本形象。

另一快速成長的關鍵，絕對是來自收購合併。一直以來，AnyMind Group已收購多間來自日本、香港、泰國、印度等公司。收購合併及自然增長的比例，相差不遠。不過，不少企業透過收購合併達致增長目的後，都需要花不少時間理順及統一公司文化，當中亦遇到不少挑戰。

收購需符合2個條件
十河宏輔表示，進行收購合併前，必須對目標公司的生意及營運有深入的了解，收購後亦會一起發展生意，再慢慢拉近雙方的企業文化。基本上收購要符合兩個條件，其一是協同效應，例如與電商相關的企業，皆因該公司對電子商貿未來的發展甚具信心。其二是對方的執行力及運作是否出色，其科技或技術未必是最大考慮點。他解釋，AnyMind Group本身有強大的研發能力，可以彌補收購對象這方面的不足。

因應每間公司的特點，收購後的營運模式亦可能不同，包括延攬該些公司的原領導團隊、拓展新業務或進入新市場，同時令集團獲得更多的銷售管道。十河宏輔表示，收購行動未來仍然會繼續，但重點是否有適合對象。

銷售人才比科技專才更難留？
AnyMind Group成立短短6年，快速成長也有其苦惱，當中包括人才不足。加上後疫情時代，各企業也爭相數碼轉型，渴求科技人才。

其共同創辦人暨CEO十河宏輔（Kosuke Sogo）坦言，人才是一個挑戰，但技術人才的挑戰反而不是太大，因為該公司在全球4個地方設有研發中心，人才分配可以互補不足。更重要的是，該公司總部位於東京，對不少歐洲人來說，反而甚具吸引力。他舉例，一些來自東歐的工程師，希望可以去日本發展，更被東京吸引着，所以願意留下來。

他們在東京沒有很多聯繫，對公司反而更忠心。

至於銷售人才，他表示確實受到較大的衝擊，尤其在亞太地區，很多公司也在挖他們的人才。

這確實是一大挑戰，我們惟有為他們提供更好的發展機會，如同事可在公司不同部門、地區發展，滿足他們對事業發展的要求。

記者：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 市場拓展 創業 全球化 數碼轉型 電子商貿 雲端 日圓 企業文化 日本

下一篇文章

【數碼轉型】科技人才持續短缺　雲端運算供應商：企業趨向搬往混合雲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【三星新摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4登陸香港　一文看清出機優惠
【三星新摺機】Galaxy Z Fold4 & Galaxy Z Flip4登陸香港　一文看清出機優惠
【銀債攻略】銀色債券8.23開售　專家教抽銀債5大賺息攻略
【銀債攻略】銀色債券8.23開售　專家教抽銀債5大賺息攻略
【港元定存】渣打1年港元定存息2.8厘 冠絕發鈔行
【港元定存】渣打1年港元定存息2.8厘 冠絕發鈔行
【港元定存】港元定存高息王6厘 速賺5700元利息
【港元定存】港元定存高息王6厘 速賺5700元利息
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款