【初創募資】品牌賦能初創AnyMind Group　堅持產品全球化及人才本地化

近三年的疫情下，科技行業的發展算是較有聲色。然而，要做到高增長，亦非容易。以品牌賦能公司（commerce enablement company）定位的AnyMind Group，2017至2021的年均複合成長率達62%。其共同創辦人暨CEO十河宏輔（Kosuke Sogo）表示，產品全球化、人才本地化、選對發展市場，是成功重要關鍵。



疫情下，投資者比過往更謹慎，初創融資變得比以往困難，更出現兩極化。AnyMind Group於上月中，宣布完成40億日圓（約2,940萬美元）的D輪募資，主要用於強化其品牌賦能領域，以及作為未來收購使用。



十河宏輔在2016年於新加坡創辦廣告科技公司，再發展成今日的AnyMind Group。先拓展東南亞、東亞、印度和中東市場。2019年將總部移至東京。現於亞洲13個市場設立17間辦公室，擁27個不同國籍逾1,000名員工。



堅持產品全球化 人才本地化

十河宏輔接受專訪時表示，成功快速成長的秘技之一，是堅持產品全球化。無論是雲端製造平台AnyFactory、物流管理平台AnyLogi，還是對話式商務平台AnyChat、電子商務管理平台AnyX，都是以攻全球企業為定位。不過，銷售及市務宣傳，就要做好本地化。他以泰國為例，文化及語言較獨特，加上該公司主攻企業市場，專做B2B生意，就更加需要明白當地文化，用當地語言。



事實上，近年以「品牌賦能」定位的企業、初創愈來愈多，亦有一些大企留意這個市場，市場競爭愈來愈大。在這個情況下，十河宏輔強調在地化的人脈關係、市場知識，就變得更重要，甚至成為一種競爭優勢。

▲ 要留住人才，有良好的發展機會比單是加薪更重要。（受訪者提供圖片）

因地制宜 保持雙面形象

AnyMind Group有不少管理層來自日本，日本文化一向重視細節，十河宏輔坦言，日本傳統文化及管理方式，對於產品研發實在有利。不過，他們並沒有特別強調公司的日本DNA，反而更着重靈活變通，在不同地區或客戶面前，展現不同的強項。他舉例，在印度客面前，較少強調公司的日本淵源，反而更多展示國際化企業形象。若面對一些很喜愛日本文化的年輕人，會多展現日本形象。



另一快速成長的關鍵，絕對是來自收購合併。一直以來，AnyMind Group已收購多間來自日本、香港、泰國、印度等公司。收購合併及自然增長的比例，相差不遠。不過，不少企業透過收購合併達致增長目的後，都需要花不少時間理順及統一公司文化，當中亦遇到不少挑戰。



收購需符合2個條件

十河宏輔表示，進行收購合併前，必須對目標公司的生意及營運有深入的了解，收購後亦會一起發展生意，再慢慢拉近雙方的企業文化。基本上收購要符合兩個條件，其一是協同效應，例如與電商相關的企業，皆因該公司對電子商貿未來的發展甚具信心。其二是對方的執行力及運作是否出色，其科技或技術未必是最大考慮點。他解釋，AnyMind Group本身有強大的研發能力，可以彌補收購對象這方面的不足。



因應每間公司的特點，收購後的營運模式亦可能不同，包括延攬該些公司的原領導團隊、拓展新業務或進入新市場，同時令集團獲得更多的銷售管道。十河宏輔表示，收購行動未來仍然會繼續，但重點是否有適合對象。



銷售人才比科技專才更難留？

AnyMind Group成立短短6年，快速成長也有其苦惱，當中包括人才不足。加上後疫情時代，各企業也爭相數碼轉型，渴求科技人才。



其共同創辦人暨CEO十河宏輔（Kosuke Sogo）坦言，人才是一個挑戰，但技術人才的挑戰反而不是太大，因為該公司在全球4個地方設有研發中心，人才分配可以互補不足。更重要的是，該公司總部位於東京，對不少歐洲人來說，反而甚具吸引力。他舉例，一些來自東歐的工程師，希望可以去日本發展，更被東京吸引着，所以願意留下來。

他們在東京沒有很多聯繫，對公司反而更忠心。

至於銷售人才，他表示確實受到較大的衝擊，尤其在亞太地區，很多公司也在挖他們的人才。

這確實是一大挑戰，我們惟有為他們提供更好的發展機會，如同事可在公司不同部門、地區發展，滿足他們對事業發展的要求。

記者：梁巧恩



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