【環保商機】環保減廢成商界最熱議題 香港零碳之旅面對六大挑戰 商界環保協會如何幫助企業轉型

近年環保、減碳已成為社會各界討論的熱話，但在商業社會而言，如何落實推動環保並不是一件易事，熟悉這行業的專家亦不太多。今年踏入30周年的商界環保協會 (BEC)，是一家獨立的企業會員制非牟利機構，一直推動及協助企業實行各項環保技術及措施，從而減少廢物、保護資源、防止污染，也為各企業提供全面可持續發展的專業顧問及技術支援，以提升香港的環保效益及邁向零碳經濟。

▲ （圖左至右）商界環保協會 政策及研究主管劉敏智、營運總監梁志峰工程師、主席歐嘉榮先、行政總裁吳家穎及傳訊助理總監林碧儀

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商界環保協會主席歐嘉榮表示，企業及香港踏入零碳之旅，主要面對六大挑戰，分別為：

1.實施減碳措施的需要額外成本，包括研發及技術投資等：2 .可供減碳基建發展的土地和空間有限；3. 許多減碳技術仍處於發展階段，於短期內尚未準備好在香港廣泛應用；4.具備相關知識和技能的人才和技術人員短缺，難以滿足不同行業在綠色轉型過程中的人才需求；5. 疫情亦拖延了邁向零碳的步伐；及6.在 2050 年前實現碳中和需要香港各界的參與和支持。

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商界環保協會行政總裁吳家穎表示，商界環保協會在零碳轉型中擔任多重的角色，包括就氣候變化、循環經濟和可持續生活環境三個焦點環境範疇成立諮詢小組，希望可以影響公共政策。同時也於2019年推出 BEC低碳約章，是香港首個專門響應《巴黎協定》目標的約章，旨在促進香港和商界實現 2050 年碳中和目標方面，並發揮積極倡導者和推動者的作用。

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同時，該協會也與政府、商界、高等教育和研究機構、民間社會團體和更廣泛的社區密切合作，就公共政策和可持續商業實踐進行研究。

為慶祝商界環保協會在香港推動環境卓越和企業可持續發展踏入30周年，該協會推出了一系列活動，於 2022 年 6 月 17 日成功舉辦的環保領袖論壇，就是其中一項焦點活動，而下一次環保領袖論壇將於 11 月舉行。

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記者：陳詠妍