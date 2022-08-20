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【中概股回流】中概股美國退市 香港或內地是唯一選擇？ 新加坡搶攻中概股市場

股樓投資 13:53 2022/08/20

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中概股在美國退市，香港或內地是否唯一選擇？似乎未必，因為新加坡交易所看來已經蠢蠢欲動，冀從中分一杯羮。據了解，新交所的新股市場多年來一直在萎縮，故近期特別關注中國企業上市以對冲風險，現正加緊與尋求在美國或中國香港以外上市，以及有意提高在東南亞知名度的中國公司進行談判，料將有更多為降低中美政治風險的中概股，以及東南亞的獨角獸企業，尋求在新加坡上市融資。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

新加坡交易所預計在未來5年內，每年可能會有30到40家首次和二次上市企業，這是自2017年以來平均每年約13家上市的兩倍多，而新交所目前正在與中國和東南亞的100多家公司接洽。2021年共有8家公司在新交所上市。今年4月揚子江金融在新交所上市，蔚來於5月20正式在新加坡二次上市，其新交所上市的股票將完全可與紐交所上市的美國存托憑證互換。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：張以正

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