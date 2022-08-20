中國關係僵持 美國上市中資股臨退市危機 林一鳴： 中概股雙重上市唯一可行方法

中美關係僵持不斷，加上阿里巴巴宣布回流香港作主要上市，令中概股回流問題再度受大眾關注。到底會否因為阿里巴巴回歸港股作主要上市，而再掀起一輪中概股回歸潮？資深投資者林一鳴認為未必，因為早已有逾百隻中概股需要明年之前在美國退市，相信之後即使回港上市速度加快，也只是按時間表進行，而且大部分公司都會想回來香港上市，否則在美國被踢了出來怎麼辧？但他強調有些公司即使想回流香港，也未必容易，因為以往企業在美國上市和香港上市的規管不同，在審批上要滿足香港證監會相對有一定難度，「當初大部分公司選擇先到美國上市而不是香港，其實是因審核寬鬆一些，在香港則會較嚴格，所以過去能在美國過關，亦不代表香港可以過關。」

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7月29日，美國證券交易委員會（SEC）更新一批「預摘牌名單」，阿里巴巴榜上有名，這是從3月11日首次發布5家企業名單以來，SEC已經將159家公司列入「預摘牌名單」。其中，153家因無法在限期內（15天）證明不具備摘牌條件已被轉入確定名單，意味中概股公司面臨全部從美國退市問題。數據顯示，截至2022年第一季，在美國上市的中概股共有261隻，總市值約1.38萬億美元；其中192隻中概股或將於2023年被迫除牌；而目前有70%在美國上市的中概股已回港作第一或第二上市。

​​事實上，此前內地企業熱衷到歐美市場上市，主要是因為歐美市場制度成熟，市場容量大，尤其是美國市場對於未有盈利的初創公司有較高的認可性，通常會給予較高的估值，所以一些正在成長中、在財務上尚未達到在內地或香港上市要求的公司就會熱衷於在美國上市，同時這樣亦有助中國企業開拓全球市場。回顧一下，早於2018年港交所修改上市要求前，內地科技公司未有盈利、估值低，並不符合香港上市要求，導致很多公司選擇到美國上市，待香港上市條例修改後，中概股才陸續回歸香港市場。















然而，在美國上市風險不斷加大的情況下，中概股回歸是大勢所趨，而符合條件的中概股回歸港股是首選，其次是回歸A股。中概股去留很大程度上取決於中美監管間的合作，外界認為，美國資本市場政治化趨勢需要中概股對此做好充足心理準備。外界關心中概股在香港雙重上市後，會否在美國退市，林一鳴表示，若可以不退，企業也不會想退市的，尤其中間的程序也繁複，要處理現有股東問題。的確，在雙重主要上市的情況下，即使企業在其中一地退市，亦不會影響另一個上市地位，加上這個方法有更大機會加入港股通，較第二上市更具優勢。但要留意的是，企業在中美談判中處於較被動的角色，萬一幾年後要從美國退市，公司也要有兩手準備，因此，在現階段轉為在港雙重上市會較保險。此外，他也不諱言雙重上市是中概股回流香港上市的最主要選擇，「暫時見到是最可行的唯一方法。」

過去市場上不少討論指，中概股回流港股上市有助推動香港金融市場，惟中概股是否真的得人心，則見仁見智。而事實上，過去在香港上市的中概股掛牌表現都未見突出，甚至股價潛水的也不少。林一鳴表示，中概股在這幾年表現都麻麻，但這跟企業本質無關，而是在於國家政策，「過去中國政府對任何行業都在打壓，科網企業、教育、內房等都有不同程度的監管，客觀來說其實不單是中概股出現跌勢，而是所有中資股都在跌，總知『中』字頭的股份，有些非中概股都跌得很厲害，所以是整個大環境的問題，尤其這兩年開始經濟轉差，加上疫情要局部封城，工廠不能開工，都是導致經濟下滑的原因。」

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記者：張以正