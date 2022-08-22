【國美493】國美零售復牌高開後突倒插12%　向大股東黃光裕收購兩物業、作價待定

▲ 【國美493】國美零售向大股東黃光裕收購兩物業 作價待定、8.22復牌

國美零售 （00493） 宣布向大股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，但由於估值仍在進行中，收購作價確切金額尚未確定。國美零售今日復牌，股價高開8.6%，報0.315元，現突然走低，一度跌12%低見0.255元，並觸發一次市調機制，至9時52分，成交額達2.7億元。

國美零售稱，今次實物資產注入後，能夠大幅提升資產充足率，從市場融資角度來看，收購事項能大幅提升金融機構對公司的業務支持信心，有利於未來的再融資。

國美商都位於北京中關村豐台科技園區，總建築面積52.46萬平方米，包括31萬平方米的購物中心及配套設施等，另有辦公大樓、酒店公寓、庫房以及3層地下車庫；湘江玖號則位於長沙市岳麓區濱江景觀道濱江路168號，總建築面積13.05萬方米，包括6層高的購物中心和餐飲、娛樂及配套設施，以及1層地下車庫。

此外，國美零售認為收購可以大力度的促進線下城市展示體驗中心建立，提升其於核心業務的核心競爭能力。

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編輯：李哲毅