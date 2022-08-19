▲ 【投行困境】瑞信大股東促管理層要令投行獲得可持續盈利 否則應考慮出售等選擇

瑞信（瑞士：CSGN）投資銀行業務近年陷入困境，瑞信大股東Harris Associates表示，若瑞信於未來一至兩年無法令投行業務獲得可持續的盈利，管理層應考慮出售、分拆或併購有關業務。

Harris Associates持有瑞信逾10%股權，其投資總監David Herro接受彭博電視訪問時表示，「（投行）是一個有問題的孩子」，要處理他很簡單，就是要防止投行繼續出現虧損。

「你不能繼續重複十年前做的事情，而結果是一無所有，你必須立即結束。」

瑞信投行預期今季繼續「見紅」

瑞信投行次季錄得稅前虧損11.2億瑞郎，虧損幅度為歷來最大，並預期今季繼續「見紅」，要屆年底業務才有望出現改善。

瑞信於7月委任資產管理部門主管Ulrich Koerner為新任行政總裁，Koerner上任後削減投行規模，並削減逾10億美元成本，冀助銀行走出醜聞及困局，同時縮減虧損。

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編輯：陳韻妍