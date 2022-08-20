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【港股前瞻】滙豐劉紹文：留意A股早着先機

股樓投資 09:30 2022/08/20

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港股自7月重投跌浪，恒指累計跌幅近3,000點，不論估值和技術指標均顯示，大市已接近超賣區及離短期底部不遠，不排除港股正醞釀熊市反彈。劉紹文建議讀者博反彈，要吼實估值低殘、派高息的舊經濟股，並迴避高估值的新經濟股。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

 

劉紹文多次強調，看港股就要連同A股一起看，因為A股是帶住港股走，其實今年港股基本上被美股和A股帶住走，今年來講，A股對於港股影響會比美股高。「我做過些分析，比例大約1比4，如美股升10%，同A股升10%，對於港股的影響力是A股高差不多4倍，即是美股要升四成，A股只需升一成就影響到港股的情況是一樣。當然，美股同A股升都是能推升港股，所以我繼續建議大家不要只看着港股，都要看A股情況，而且可以借助南北水。北水好重要的，資金來港買港股通，南水好多外國投資者買A股，5、6月好多買A股的南水，但7月則倒跌，港股北水未至於跌，但縮水只得1億元人民幣，但A是沽出，如果你有早些留意到A股，其實是退潮散水，由此可預計到港股更加無運行。」

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：張以正

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