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【恒指季檢】神華二度染藍 百度周大福翰森同入圍

股樓投資 23:10 2022/08/19

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恒指新一輪季檢結果揭盅，合共有4隻股份成功染藍，成分股數目增至73隻。曾於2020年被剔出恒指的資源股中國神華(01088)，再度獲列入恒指成分股。科網股百度(09888)、珠寶零售商周大福(01929)及醫藥股翰森製藥(03692)，亦同樣獲列為成分股。國指則納入去年底才上市的商湯(00020)，並同時剔出中國太保(02601)，成分股數目維持50隻。所有變動會於9月5日(周一)生效。

【東方海外 316】上半年多賺逾1倍 豪派股息達6美元 東方海外績後升逾6%  詳情請看【下一頁

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

經過今次季檢，滙豐控股(00005)的權重由8.68%降至8%，友邦保險(01299)的權重由8.01%降至7.61%。至於騰訊(00700)權重則由7.13%上升至8%，阿里巴巴(09988)權重由6.71%上升至7.34%。

【小米業績】 小米上半年純利大跌95% 第二季智能手機收入減28%  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股烏雲滿佈 後市寄望財報

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撰文 : 李尚毅

中國神華（01088） 港股

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