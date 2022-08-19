【恒指季檢】神華二度染藍 百度周大福翰森同入圍

恒指新一輪季檢結果揭盅，合共有4隻股份成功染藍，成分股數目增至73隻。曾於2020年被剔出恒指的資源股中國神華(01088)，再度獲列入恒指成分股。科網股百度(09888)、珠寶零售商周大福(01929)及醫藥股翰森製藥(03692)，亦同樣獲列為成分股。國指則納入去年底才上市的商湯(00020)，並同時剔出中國太保(02601)，成分股數目維持50隻。所有變動會於9月5日(周一)生效。

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經過今次季檢，滙豐控股(00005)的權重由8.68%降至8%，友邦保險(01299)的權重由8.01%降至7.61%。至於騰訊(00700)權重則由7.13%上升至8%，阿里巴巴(09988)權重由6.71%上升至7.34%。

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