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【金管局人事】劉應彬11月離任金管局副總裁　金管局網頁登公告招聘接班人

Hot Talk 22:18 2022/08/19

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金管局今宣布副總裁劉應彬將於11月離任，金管局同日在官網出公告招聘副總裁，要求應徵者大學畢業，最好是金融、經濟或相關學科，如有相關的高級學位或專業資格會有優勢；應徵者需要在銀行、金融或監管方面有豐富知識，特別專注於相關範圍的政策發展及執行，在相關方面有重大工作經驗；要有優秀的溝通和表達能力；英文、廣東話、普通話良好等。

劉應彬重返金管局僅兩年多【下一頁】

職責包括：通過對市場運作的宏觀金融監督和監測等工作，維護金融和貨幣的穩定；發展和促進香港成為國際金融中心，通過參與國際中央銀行和金融界的活動，促進國際和區域貨幣合作，並推動金融市場的發展；帶領和指導經濟和金融市場發展的研究和分析活動；代表金管局參加區域和國際會議、研討會；以總裁委員會成員的身份參與金管局的管理，並就與金管局職能有關的各種政策問題向總裁提建議等。

金管局指，會為成功的候選人提供具競爭力的薪酬待遇，並根據額外的經驗和資格而有彈性安排。附帶福利包括醫療和牙科福利、有薪年假和公積金福利。9月10日截止申請。

公告未列明薪酬具體金額，翻查金管局2021年報，副總裁及高級助理總裁合共4人，去年平均每人年薪和其他福利共800.4萬元，月薪約66.7萬元。

相關文章：【信用卡貸款】金管局：本港第二季信用卡季度撇帳率升至0.47%　與歷史水平比較仍屬較低水平

相關文章：【收銀車】金管局公佈最新服務日程表　收銀車推出8年錄近97萬宗交易

編輯：胡學能

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