【港股前瞻】滙豐劉紹文十字真言論市 超寬鬆轉向 投資新思路

恒指在20000點好淡爭持，盡管美國7月通脹按年升8.5%，低於市場預期，刺激美股和港股反彈，惟在美國加息和中國經濟放緩等陰霾下，港股前景未明。滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文以十字真言「超寬鬆轉向，投資新思路」來概括港股未來走勢，以及熊市求生之道。他認為，超寬鬆環境已明顯轉向，又指市場低估了通脹韌性和加息力度，各類資產價格的估值，將無可避免向下行，全球股市確認進入熊市。

對於港股前景，劉紹文認為在多個因素加起來，雖不敢說超寬鬆的環境會結束，但明顯是正在轉向，「過去十幾年比較容易做投資的環境，現在我不敢說完全逆轉，但起碼方向轉了，而且不是單一事件令到有此轉變，而是好多因素加起來。其實過去我都有講，香港投資者千萬不要只望着港股，要立體些看全世界在發生甚麼事。」

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劉紹文表示，過去市場都低估了通脹韌性和加息的力度，「不少投資者不明白為何在過去1年投資界很難搞，大市好像跌無止境，究竟是甚麼原因？但當大家能夠融滙這十字真言，會發覺超寬鬆時代已經在轉向，原來很多的投資包括股票債券甚至房地產，估值都需要向下調整，從而令回報率變得更吸引，過去10多年、在金融海嘯之後，市場超寬鬆，可以說投資成本超低，造就資產價格大升，估值超高，但目前不斷加息，以及市場很大機會低估通脹的韌度，未來通脹有機會在高位持續一段時間，不似得坊間的樂觀預期，明年美國便會開始減息，如果息口繼續高企，甚至不斷上揚，整個寬鬆環境會進一步收緊，正如很多資產如股票債券或房地產的估值都需要下調。」

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在他看來，現在大市正處於熊市，而熊市的特色是大勢向下和喜歡殺共識，當有個想法成為共識的時候，就好容易逆轉。「大家或者還有印象，港股在3月曾跌到18235點低位，A股在5月見底，就陸續開始聽到好多基金經理、分析師說下半年一定要買中資股，說A股一定跑贏美股，逐漸成為共識。事實上，當時市場是過分樂觀地低估了通脹的強度，當歐美通脹不斷創新高，加息預期急升時，歐美股市於第二季跌至今年低位。至於A股和港股則於上季初雖受疫情及外圍影響下跌，但市場對內地下半年復甦期望殷切，吸引資金流入中資股，一度令滬深300指數由4月低位於兩個月內急升21%，與A股相關度高的港股亦跟隨彈升，市場一面倒『講好中資股故事』，但事實上，中資股股價已非便宜，以及期望太高，已成擠擁交易，故他預期港股第三季會出現先高後低格局。」

劉紹文預期「東沉西降」會變成「東沉西彈」，意思指由於內地復甦比預期弱，而「停貸」事件令市場對內房及內銀再起憂慮，令超買及估值偏高的A股於7月逆轉，港股自然跟隨下跌。同一時間，油價由6月高位下跌近3成，工業金屬及農產品價格亦因經濟前景轉弱，大幅下跌，市場焦點轉為樂觀地預期歐美通脹已或近頂，加息力度將下降，甚至預期美國明年下半年會減息，帶動對息口敏感的新經濟股彈升。

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記者：張以正