▲ 【業績│風電股】金風科技上半年按年少賺6%、毛利跌2成 不派息

金風科技 （02208） 今年上半年純利為19.2億元（人民幣，下同），按年跌5.9%；毛利為40.8億元，按年跌20.4%。每股基本盈利為0.44元，不派中期息。

上半年，集團營業收入為165.1億元，按年減少8.7%。按業務劃分，集團風力發電機組及零部件銷售收入按年少15.9%至108.3億元；風電服務收入按年增17.6%至19.3億元，其中後服務收入按年增38.3%至10.4億元；水務運營收入按年增25.5%至3.7億元。

集團指，毛利下跌主要由於風機及零部件銷售及其他業務毛利下降所致，分別下降47.5%及55.1%；而風電服務和風電場開發業務毛利按年增加，分別增加逾2.3倍及約1.4%。

展望未來，集團表示，由於大宗商品價格的上漲，預計今年至明年太陽能光伏和風電成本將高於全球疫情前水平，但由於天然氣和煤炭價格的大幅上漲，可再生能源仍具有一定的競爭力，到今年可再生能源裝機容量將進一步增長8%以上，達到近320GW。若無其他新政策出台，中國可再生能源裝機量的增長趨勢將在明年保持穩定。

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實習記者：張巧怡