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曾淵滄：樓價新低有誤導

股樓投資 10:13 2022/08/22

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港樓價跌破一年半新低的新聞，近日成了傳媒大肆渲染的焦點。但是，與此同時，新盤Novo Land出現長長的買樓人龍，為甚麼樓市會出現如此混亂的訊息？
當然，看好或看淡的人都各有自己認為正確的理由。現在，先來看看，看好的人所持的理由：
樓價跌幅不大，目前所謂的樓價跌破一年半新低，實際上只是比2021年8月的歷史新高位相差7%，下跌幅度根本不大，或者說，在過去4年裏，樓價的波幅根本很小。美國的加息周期已經接近尾聲，一旦美國停止加息，甚至開始減息，香港按揭利率也會下降，對樓市有利。香港的銀行水浸，香港銀行同業拆息（HIBOR）按揭貸款利率比美元低，多數銀行的按揭貸款都有封頂位，因此，供樓者因加息而無錢供樓的情況不多，一般無力供樓的人，多是自身財政出了問題，而非因為加息。

 

【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報


優待國內專才應免辣稅
只要香港能與內地通關，樓價就會再創新高。2021年8月，香港樓價創出歷史新高，原因也是因為當時香港疫情受控，清零多日，人人都認為香港與內地很快就要通關了。行政會議召集人葉劉淑儀建議：為了吸引專才來香港，特區政府應該優惠這些海外（包括內地）來的專才，免交買家印花稅（Buyer's Stamp Duty ，BSD）及從價印花稅（ Ad valorem stamp duty (AVD）。
如果特首李家超接受這個建議，對樓價有利。目前，香港的土地供應依然很有限，就算李家超能掃除政治上一切反對聲音而尋獲大量土地建房屋，也需要好幾年的時間才能落實。

 

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

 


短期樓價走勢看利看淡
說了看好樓價前景的理由之後，現在我們看看，看淡者的理由：美國加息周期仍遠遠未結束，已經有些專家認為，美國到了明年應該仍加息。香港有許多人移民離開，人口出現淨移出現象，移民會賣樓，造成二手樓供應過多。香港經濟進入衰退，生意失敗，失去工作的人陷入財困日益增多，財困就不得不賣樓解困。香港反政府力量消失，特區政府今後可以開發土地、填海，將來房屋一定供應過剩。看好看淡者似乎都有理由，也因為人人都有理由看好或看淡，才會有人賣樓有人買樓。不過，所謂看好看淡，所看的也只是短期的樓價走勢。

＊以上內容輯錄自第774期《iMoney》置業安居

 

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