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【新股IPO】中國中免1880以158元定價 集資逾162億元 為今年集資最多IPO

股樓投資 21:58 2022/08/19

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內地最大免稅店集團中國中免（新上市編號：01880）公布，以招股價中間價158元定價，其招股價範圍介乎143.5至165.5元，料集資約162.36億元，成為本港今年至今集資規模最大的新股。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

中國中免計劃發行近1.0276億股H股，當中90%為國際配售，10%於本地公開發售，招股價介乎143.5至165.5元，每手100股，一手入場費約16,716.8元；8月25日掛牌；中金公司及瑞銀擔任為聯席保薦人。該股是次上市引入9名基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金及愛茉莉太平洋等，認購約62.38億元等值股份。此外，消息指，現時中國中免國際配售部分已初步錄得足額認購。

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集資所得將用於鞏固內地渠道；拓展海外渠道；改善供應鏈效率；升級信息技術系統；市場推廣和完善會員體系；及補充流動資金及其他一般公司用途。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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記者：張以正

 

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集資 中國中免（01880） 中國中免（滬：601888） IPO 港股

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