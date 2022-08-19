【英國通脹】英國商用能源價格升9成　小商戶叫苦

▲ 英國面對食品和能源成本持續上漲，有商戶表示能源開支急升9成。(法新社圖片)

英國面對40年以來通脹率新高位，食品和能源成本持續上漲，對民生構成嚴重影響，亦開始有工會要求調升工資否則將會罷工。大眾消費者購買力及信心下跌，對大量中小企構成雙重壓力。

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英格蘭銀行預計10月份消費者價格通脹將達到13.3%，該國的平均能源賬單預計將在第四季度大幅上漲，最終在明年初超過每年4,266英鎊（約港幣39,611元），平均每月3,300港元。當地的民生能源收費雖然設有上限檢討機制，但持續的能源危機及通脹已難讓供應商及消費者兩存其美，否則供應商亦面臨倒閉危機。

雖然民生能源收費有上限，但商業用途不在此列，對大量中小企、特別是高能源消耗者構成雙重壓力，有經營水族店的業者反映，能源開支愈來愈誇張，自俄烏戰事以來上升9成，店舖已盡量節省開支，例如：改用更省電的LED照明、加裝太陽能板、風力發電及關閉非重要系統，並要對產品及水族寵物加價。通脹下仍要關減分店裁員，為留下店舖員工改善薪酬，擴張網店增加收入應付。並留意到有愈來愈人棄養魚類及爬蟲類，因其飼養較多能源消耗，包括氧氣循環及保暖等。另部分咖啡店亦因使用天然氣令成本暴漲。

2022年第二季度數據反映，英國的實際工資每年下降3%，是有記錄以來的最大降幅，因為工資增長未能跟上生活成本的飆升。而且近日公佈的調查顯示，當地消費者信心降至1974年有記錄以來最低水平。

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責任編輯：王浩賢