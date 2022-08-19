【美股焦點】摩根大通：美股年底可再升12％　建議投資者逢低買入

華爾街大好友，摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，標普500指數今年年底可升至4800點，較周四收盤高12%，建議投資者逢低買入。

Marko Kolanovic對今年年底標普500指數的目標價為4800點，他認為，全球不會出經濟衰退，通脹亦將會緩和。他建議投資等到標普500指數跌至3500甚至3300點時逢低吸納。

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他將近期⾵險資產的強勢歸因於對聯儲會將放慢或暫停激進加息周期的樂觀預期，即所謂的「聯儲會轉向」。 他認為，高通脹會隨著時間的推移而自然消退，聯儲會加息0.75厘是過激反應。由於等待加息作用滯後，加上美國中期選舉只有⼀個⽉時間，他認為聯儲局會增加鷹派政策所帶來的風險並危及市場穩定。

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責任編輯：黃苑筠