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【投保優惠】永明金融推「富越儲蓄計劃（18年繳）」　首年年度化保費最多享18%回贈

Hot Talk 20:07 2022/08/19

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永明金融推「富越儲蓄計劃（18年繳）」　合資格投保人首年年度化保費最多享18%回贈

香港永明金融宣佈推「富越儲蓄計劃（18年繳）」，由即日起至2022年9月30日，成功投保且該保單亦於2022年10月31日或之前繕發，客戶可享首年年度化保費15%保費回贈。

客戶符合上述要求，並於9月30日或之前，以同一名保單主權人身份投保永明港卓越醫療保、永明港無憂醫療保或永明港稱心醫療保，而該保單於11月30日或之前繕發，客戶的富越儲蓄計劃（18 年繳）可享首年年度化保費額外3%保費回贈，即總共首年年度化保費18%保費回贈。

另外，香港永明金融為慶祝130年誌慶，以「幸福」為主題，在港九多個地點，包括港鐵站、巴士站、電車站（如金鐘太古廣場）、巴士車身、戶外大型廣告牌（如紅磡過海隧道紅磡入口）及戶外電視（如銅鑼灣崇光百貨）等，設置廣告。

由即日起至9月6日，市民只需用手機拍攝有關廣告，並於香港永明金融的Facebook專頁上傳相片及完成指定步驟，即有機會獲取港幣50元法式甜點電子禮券，名額共260名（活動為期26天，每天送出名額10名）。

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記者：余倩敏

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