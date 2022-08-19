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馬鞍山中心「撻訂貨」重售　兩個月賣平近30萬　業主蝕讓離場

股樓投資 20:13 2022/08/19

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二手樓價持續回落，馬鞍山中心有撻訂單位重售，成交價比兩個月前，平了28萬元。 

世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣說，馬鞍山中心2座低層F室，實用面積375平方呎，兩房間隔，座向東南，望園景，日前以500萬元易手，實用呎價約13,333元。代理透露，單位原於6月底以528萬元易手，但買家其後撻訂，終至近日減價至500萬元重新售出。 

資料顯示，原業主於2019年4月以550萬元買入上址，持貨3年，現賬面蝕50萬元，物業期內貶值約9%。

【有相睇】啟德逆市誕九龍居屋王 啟朗苑未補價實呎破1.5萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

馬鞍山中心 撻訂 馬鞍山 世紀21

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