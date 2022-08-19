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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥陸路運輸 驚險萬分

名人薈萃 21:59 2022/08/19

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摩洛哥內陸貨物運輸工具，離不開大型貨車或中小型貨車，因為價格上一定比空運平，且需要運輸的貨物普遍是食材及建築物品等。

由於運輸路程較遠，一般貨車滿載貨物，但這些貨物不只是塞滿車廂內，而是超越車頂位置再高二三呎，塞得滿滿，情景相當驚訝!

有次在馬拉喀叶回沙漠途中，看見前方一輛小型輕貨車的車頂滿載大量貨物，且已用布匹遮蔽，我問穆罕默德這是甚麼，為何貨物量覆蓋小型貨車呢?

他說，這樣觀看應該是搬家，在摩洛哥任何運輸或搬家，普遍只租用一輛車載貨，大部分可說是超載的，若分開兩架車，成本較高，況且，這裏沒有因為超載而被罰款的問題，所以，在公路上經常看見這情況。

只要在行駛較小心便可以。

在公路上不難看見這類型的貨車，當中運輸包括石油氣罐、洋蔥、垃圾、建屋的乾草及石磚等等。

每次看見這些車輛已矚目驚心，因為，車輛的貨物已覆蓋整架車的面積，車身已徧側了，尤其是在一些轉彎時，真是有些擔心隨時反車。

車頂滿載傢俬用品

一袋袋滿載垃圾已超越車頂的車在公路上行駛。

這車只用鐵架載着石油氣罐。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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