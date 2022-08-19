【周末好去處】一連四日電腦節今日開幕 《明日戰記》推出特別收藏版NFT加手機遊戲 電影主角古天樂親臨現場宣傳

由香港電腦商會舉辦、一連四日於會展舉行的「香港電腦通訊節2022」今日正式開幕。雖然今日（19日）並非假日，仍吸引大量市場排隊等候進場，大會表示感激市民及各界支持。於展覽開始前，大會於早上8時就安排早前經網上抽出300位實名參與「激安大購賞」的幸運兒排隊核實其參加資格。

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當中不少中籤者一早已有心水目標，例如：由SYNERGY提供的Nothing Phone(1) 激安價599元（會場價3,699元）、Panasonic 32吋高清LED電視激安價599元（會場價2,980元）、ASUS ROG Theta Electret電競耳機激安價999元（會場價2,199元）。激安參加者亦額外獲得大會送出的100元現金消費券，參加者均表示對這個計劃十分滿意。

受惠於政府消費券發放，市民入場都樂於消費。不少參展商為了「搶客」都各出奇謀，紛紛推出超級優惠作招倈。有些展商如BELKIN、LINKSYS和KIOXIA等，均推出1元限定優惠。同時，MSI、LINKSYS等品牌亦特地選擇在電腦節發布新產品，前者推出最新Katana GF66 12UE 電競機款，會場價只需10,999元（原價13,999元）；後者LINKSYS推出Wi-Fi 6E路由器Hydra Pro 6E將於場內作亞洲首賣，以2,499元接受預訂。

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香港電腦商會主席許健生在開幕典禮上致詞時指出，電腦節一直透過不同渠道幫助業界，從以往引入電競、IOT等新技術，今年更首設「數碼轉型專區」，期待中小企可轉型，市民暢快消費，為香港創科努力。創新科技及工業局局長孫東在致辭時表示感謝大會的邀請，期望市民能善用消費券，享受購物的樂趣，帶旺香港經濟。

大會亦邀請到港產片《明日戰記》到電腦節參展，監製和主演古天樂和導演吳炫輝，更在今天到了電腦節出席《明日戰記》電影宣傳活動，吸引不少影迷到場支持，他們除了推廣電影之外，亦即場與三位影迷大玩「明日戰記：勇者集結」手遊和派發紀念品。

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《明日戰記》授權予OneCool Collective推出NFT和手遊，而OneCool Collective今次在A02擺攤位，除了有NFT造型模型展出外，還設有手遊試玩區，最重要當然是攤位有售電影系列NFT，更是電腦節特別收藏版，隨NFT附送大量禮品包括電影限量版海報、T-Shirt、明信片、Tote Bag等等。

「香港電腦通訊節2022」首天花絮：

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明日（8月20日）活動：

時間 活動 地點 12:00 - 15:00 Netvigator網上行 FIFA 亞洲邀請賽 主舞台 15:00 - 21:30 聯盟戰棋香港挑戰賽 主舞台

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責任編輯：嚴浩文