【內銀業績】銀保監：上半年商業銀行淨利潤按年升7.1%　不良貸款率微跌至1.67%

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【小米業績】小米王翔：下半年手機出貨量或好轉、庫存降至健康水平 次季收入跌兩成、經調整純利20億人幣同勝預期
中國銀保監公佈上半年及第二季商業銀行數據，上半年商業銀行累計實現淨利潤，按年升7.1%至1.2萬億元（人民幣，下同）。
截至今年第二季止，商業銀行貸款損失準備餘額為6萬億元，按季增加1744億元；撥備覆蓋率為203.78%，按季升3.08個百分點；貸款撥備率為3.4%，按季升0.01個百分點。商業銀行不良貸款餘額3萬億元，按季升416億元；不良貸款率1.67%，按季降0.02個百分點。
資本充足率方面，截至第二季止，商業銀行資本充足率14.87%，按季跌0.14個百分點；一級資本充足率為12.08%，按季跌0.17個百分點；核心一級資本充足率10.52%，較上季末下降0.18個百分點。
截至今年第二季止，商業銀行流動性覆蓋率146.3%，按季升3.07個百分點；流動性比例為62.27%，按季升1.05個百分點；人民幣超額備付金率1.67%，按季跌0.22個百分點。
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記者：余倩敏