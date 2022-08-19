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【內銀業績】銀保監：上半年商業銀行淨利潤按年升7.1%　不良貸款率微跌至1.67%

股市 19:34 2022/08/19

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銀保監上半年商業銀行淨利潤按年升7.1%，不良貸款率微跌至1.67%。

中國銀保監公佈上半年及第二季商業銀行數據，上半年商業銀行累計實現淨利潤，按年升7.1%至1.2萬億元（人民幣，下同）。

截至今年第二季止，商業銀行貸款損失準備餘額為6萬億元，按季增加1744億元；撥備覆蓋率為203.78%，按季升3.08個百分點；貸款撥備率為3.4%，按季升0.01個百分點。商業銀行不良貸款餘額3萬億元，按季升416億元；不良貸款率1.67%，按季降0.02個百分點。

資本充足率方面，截至第二季止，商業銀行資本充足率14.87%，按季跌0.14個百分點；一級資本充足率為12.08%，按季跌0.17個百分點；核心一級資本充足率10.52%，較上季末下降0.18個百分點。

截至今年第二季止，商業銀行流動性覆蓋率146.3%，按季升3.07個百分點；流動性比例為62.27%，按季升1.05個百分點；人民幣超額備付金率1.67%，按季跌0.22個百分點。

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記者：余倩敏

 

A股 港股 國有內銀股 銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中小內銀股

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