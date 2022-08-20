有盈退休：「可以買樓未?」

香港人，就算經濟幾差，但仍有好多人「手痕」，即有閒錢，想投資。最熱衷的，當然是買股票。其他，也有不少人想買樓，可以自住，也可以收租。

近日，樓市明顯下瀉，小弟被很多人追問：「碌Sir，可以買樓未？」

樓市低處未算低

如何回答？正是低處未算低！因為，市場上所有不利因素，只開展了不足1年，包括：一、俄烏之戰繼續，沒完沒了，令到全球通脹飛升；二、台海局勢升温，中美較勁絕不會停；三、美國加息周期仍在繼續，香港不得不跟從；四、移民數字不斷創新高，人口更因出生率下降而出現負增長；五、人才錢財大量流失，加上未開關，經濟延續低迷……總之，沒有一樣是好消息！

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地產商眼光精準，明知購買力不斷下降，故散貨得幾多就幾多，近日開新盤，叫價竟低過二手樓，分明「搶錢」！這個時候，雖然樓價不停跌，但若買樓投資，仍屬不智，因可能一買即「坐艇」，更要蝕去大筆辣招稅、律師費、經紀費、釐印費及裝修費，而收取的租金可能僅得2厘，不會如此蠢吧？

買樓自往實難輸

好了，買來自住又如何？尤其首置一族，則考量完全不同。只要檢視過自己實力，做足壓力測試，過關的話，就可積極睇樓了。因為，已經好多年未試過，有如此多優質盤放出市場。若非移民潮及過去幾年上錯車一族忍痛割愛，自住的好單位，市場供應絕不會多。



衡量一個單位值多少錢，絕不應「一刀切」單講哪個地區或哪個樓盤。因優質單位就似一件藝術品，非常之獨有，包括樓層、景觀、坐向、風水、位置、鄰居（質素）、材料（建築）、保養……

故此，當你找到一個單位，推門一入就覺舒服的話，切勿為慳幾十萬元而放棄。因為令你感到放鬆舒泰的單位，買來入住，會天天感到愉快。

這種感覺，絕非一百幾十萬元可以換得到！



而這種單位，也可能要不斷尋找才會碰上。故此，買樓自住的人，是時候密密睇樓！

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍