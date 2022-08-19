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【新股IPO】吉利控股擬分拆網約車公司曹操出行　最快明年在港上市

新股IPO 19:26 2022/08/19

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【新股IPO】吉利控股擬分拆網約車公司曹操出行　最快明年在港上市

彭博引述消息報道，吉利汽車 （00175） 母企吉利控股據報考慮分拆其網約車公司曹操出行（Cao Cao Mobility）在香港進行IPO，最快於明年啟動IPO，集資數億美元；曹操出行正在考慮進行新一輪IPO前融資。

吉利半年收入增三成、盈利倒退35%　「明年進入新能源車第一梯隊」【下一頁】

據介紹，曹操出行是吉利控股布局「新能源汽車共享生態」的戰略性投資業務，通過自己的車隊及出租車，提供網約車服務，號稱是內地第一個使用新能源汽車的低碳出行品牌。

截至今年2月初，曹操出行上線北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都等全國62座城市，更多城市陸續上線中。

曹操出行於2015年成立，3年後於A輪融資中，募集了10億元人民幣，估值逾100億元人民幣。去年曹操出行進行B輪融資，獲得蘇州相城金融集團等投資者入股，集資38億元人民幣。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】  或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：陳韻妍

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港股 汽車 分拆 新能源 租車 吉利汽車（00175） 香港 IPO 集資

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