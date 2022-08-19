【遊戲業】日圓疲弱出現三方夾擊　日本遊戲業面臨危機

▲ 日本是遊戲大國，但有分析師認為產業正陷入危機。(法新社圖片)

日本是遊戲大國，但有分析師認為產業正陷入危機，主機硬件及遊戲銷售不振，人才亦在流失，是「前所未有的危機」，甚至影響整個社會數碼化進程。

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近年日本的遊戲市場出現大轉變，除了手機遊戲崛起，新一代主機生產能力不足，Playstation 5持續出現炒賣，加上日圓匯率疲弱，更助長了轉售炒賣行為，官方的海外市場優先策略亦阻礙PS5主機在日本市場的普及，同時間亦令新主機遊戲軟件銷售不振，並因為通脹問題令遊戲開發成本高漲，外資出手亦愈來愈闊綽，令日本的開發者萌生轉職念頭。

東洋證券高級分析師安田秀樹認為，遊戲主機自發售後第3年達到高峰期，開發商會配合推出作品，但目前卻陷入停滯。而且日圓疲弱令轉賣日本發售的遊戲主機到海外更有利可圖。加上生活通脹問題，相同支出下更顯得日本經驗開發者「便宜搶手」，至今已有多位資深遊戲開發者離開日本遊戲公司。安田秀樹擔心情況會令業界空洞化，而遊戲開發亦屬於IT數碼人才，若因而衰落亦會影響日本社會的數碼化進程。

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責任編輯:王浩賢